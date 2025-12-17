Pemerintah Bentuk Satgas Lintas Kementerian Tangani Kebocoran Data Coupang

Photo : YONHAP News

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa pihaknya telah membentuk satuan tugas lintas kementerian untuk mempercepat penyelesaian kasus kebocoran data pribadi yang melibatkan Coupang.Pemerintah memutuskan langkah tersebut dalam Rapat Menteri Sains dan Teknologi ke-2 yang digelar secara darurat pada Kamis (18/12), yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bae Kyung-hoon.Dalam rapat itu, pemerintah menetapkan penanganan kasus Coupang sebagai agenda darurat.Satuan tugas berencana mengadakan pertemuan antarkementerian secara berkala untuk berbagi perkembangan proses penyelidikan kasus kebocoran data. Rapat perdana dijadwalkan pada pekan keempat bulan ini.Satuan tugas itu juga akan memfokuskan pembahasan pada langkah perlindungan pengguna serta penguatan tanggung jawab Coupang.