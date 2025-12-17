Tujuh Pekerja Tertimbun Konstruksi Kereta Bawah Tanah yang Ambruk di Dekat Stasiun Yeouido

Photo : YONHAP News

Tujuh orang tertimbun reruntuhan lokasi rekonstruksi kereta bawah tanah di dekat Stasiun Yeouido.Menurut kepolisian dan tim evakuasi, mereka menerima laporan bahwa kecelakaan terjadi di terowongan jalur Sinansan dekat pintu keluar 2 Stasiun Yeouido, sekitar pukul 13.22. Beberapa orang dikabarkan terjebak dibawah struktur baja yang ambruk.Mereka memperkirakan tujuh orang tertimbun reruntuhan, salah satunya berhasil dievakuasi dalam keadaan henti jantung dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat.Pihak berwenang sedang berusaha untuk menemukan dan menyelamatkan pekerja yang masih terjebak.