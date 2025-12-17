Penasihat Keamanan Nasional Sampaikan Progres Pelaksanaan Hasil KTT Korsel-AS

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat telah sepakat untuk segera melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai oleh para pemimpin negara.Setelah menyelesaikan kunjungan selama dua hari, dalam wawancara telepon dengan Yonhap News TV pada Kamis (18/12), Wi mengatakan konsultasi dengan pejabat AS berjalan positif dan menujukkan kemajuan, meskipun sulit untuk menyoroti pencapaian spesifik.Kedua belah pihak sepakat untuk segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut terhadap kesepakatan yang dicapai dalam KTT Korea Selatan-AS yang tertuang dalam Joint Fact Sheet.Wi mengunjungi Amerika Serikat untuk membahas poin-poin dalam lembar Joint Fact Sheet atau lembar fakta bersama yang bisa diimplementasikan dengan cepat.Lembar fakta tersebut mencakup dukungan Amerika Serikat terhadap pengayaan uranium sipil Korea Selatan dan pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, serta persetujuan Amerika Serikat terhadap rencana Seoul untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir.Wi tiba di AS pada Selasa (16/12) dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS dan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Marco Rubio pada hari yang sama, diikuti dengan pertemuan dengan Menteri Energi Chris Wright pada Rabu (17/12).Wi dijadwalkan mengunjungi New York pada Kamis (18/12), di mana ia diharapkan bertemu dengan pejabat senior PBB untuk membahas hubungan Korea Selatan-PBB dan isu-isu terkait Semenanjung Korea.