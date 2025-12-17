3 dari 4 Warga Korsel Gunakan Layanan AI, ChatGPT Dominan

Photo : YONHAP News

Tiga dari empat konsumen Korea Selatan pernah menggunakan layanan kecerdasan buatan (AI), dengan jumlah rata-rata layanan yang digunakan sebanyak 2,2.Menurut hasil Survei Perencanaan Telekomunikasi Semester Kedua 2025 yang dirilis oleh lembaga riset telekomunikasi Consumer Insight pada Kamis (18/12), sebanyak 74% responden menyatakan pernah menggunakan layanan AI setidaknya satu kali.Frekuensi penggunaan tertinggi adalah 3-4 kali per minggu sebesar 26%, disusul 1-2 kali per minggu dan hampir setiap hari yang masing-masing mencapai 23%.Berdasarkan jenis layanan, ChatGPT dari OpenAI menempati posisi pertama dengan tingkat pengalaman penggunaan tertinggi sebesar 54 persen. Sementara Gemini dari Google berada di posisi kedua dengan 30%.Gemini menunjukkan pertumbuhan yang pesat dengan kenaikan sebesar 16 persen dibandingkan semester pertama tahun ini.Urutan berikutnya ditempati oleh layanan domestik seperti "A-DOT" (17%), "Wrtn" (13%) dan "ClovaNote" (10%).Dalam hal tingkat pengenalan dan kepuasan pengguna, ChatGPT juga mencatat angka tertinggi.Survei itu dilakukan terhadap 3.148 pengguna ponsel berusia 14 tahun ke atas mulai 13 Oktober hingga 10 November.