Arena Ice Skating Plaza Seoul Sudah Dibuka

Photo : YONHAP News

Arena ice skating di Seoul Plaza di depan Balai Kota Seoul dibuka pada Kamis (19/12).Pemerintah Kota Seoul mengumumkan arena ice skating Seoul Plaza dibuka pada Kamis pukul 17.00 dan beroperasi selama 52 hari hingga 8 Februari tahun depan.Harga tiket masuk adalah 1.000 won atau rata-rata 11.300 rupiah. Jam operasional pada hari kerja dimulai jam 10 pagi hingga 9:30 malam sedangkan pada hari Sabtu dan hari libur nasional dibuka dari pukul 10 pagi hingga 11 malam.Pemerintah Kota Seoul menyampaikan, arena ice skating tahun ini bertema "Winter Ring" dan menciptakan suasana hangat dan ceria dengan berbentuk belah ketupat dengan cahaya kuning.Karena arena ice skating terdapat di luar ruangan, pengoperasiannya dapat dihentikan tergantung pada kondisi cuaca seperti polusi udara, badai salju atau hujan, dan lain-lain.