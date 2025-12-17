Lee Tekankan Pendekatan Proaktif dalam Menghadapi Ketegangan Antar-Korea

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung pada Kamis (18/12) mengatakan bahwa Korea Selatan harus bertindak dengan sabar dan proaktif untuk meredakan ketegangan antar-Korea dan membangun kepercayaan, sambil menekankan pentingnya mengambil inisiatif dalam memperbaiki hubungan dengan Korea Utara.Berbicara dalam briefing kebijakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Unifikasi pada Jumat (19/12), Lee mengatakan bahwa kedua Korea, yang dulu hanya berpura-pura menjadi musuh, kini tampaknya menjadi musuh sejati.Presiden mengatakan bahwa kebuntuan di zona demiliterisasi saat ini belum pernah terjadi sebelumnya, dengan mengutip pagar kawat berduri bertingkat tiga dan jalan yang terputus sebagai tanda bahwa kebijakan keras yang tidak perlu telah memperdalam kebencian mutual.Lee mengatakan bahwa meskipun warga Korea Selatan telah lama diajarkan bahwa Korea Utara berusaha menyerang Korea Selatan, ketakutan Pyongyang terhadap serangan dari Seoul juga telah mendorongnya untuk membangun pagar dan penghalang.Lee mengakui bahwa saat ini hampir tidak ada ruang untuk mengejar perdamaian dan kemakmuran bersama, tetapi menekankan bahwa meskipun kebuntuan ini merupakan bagian dari strategi Korea Utara, hal itu harus diubah, dan Kementerian Unifikasi harus memainkan perannya dalam perubahan tersebut.Berpindah ke diplomasi, presiden mendesak kementerian luar negeri untuk memainkan peran yang lebih kuat dalam mempromosikan perdamaian dan memperluas jangkauan ekonomi Korea Selatan, mencatat bahwa kebijakan luar negeri semakin vital di tengah pergeseran cepat dalam tatanan global.