Korsel dan AS Akan Buat Perjanjian Terpisah Mengenai Kapal Selam Tenaga Nuklir

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Wi Sung-lac menyatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan untuk membuat perjanjian terpisah yang memberikan pengecualian pada Pasal 91 Undang-Undang Energi Atom AS untuk memungkinkan pembangunan kapal selam tenaga nuklir Korea Selatan.Setelah menyelesaikan kunjungan kerjanya pada Kamis (18/12), Wi mengatakan bahwa kedua negara telah mencapai banyak kemajuan terkait implementasi tindak lanjut dari KTT Korea Selatan-AS. Ia menambahkan bahwa AS sangat antusias dalam melaksanakan tindak lanjut tersebut.Diskusi lanjutan juga telah dilakukan. Topik yang dibahas mengenai penanganan tindak lanjut, perubahan peraturan, serta kesepakatan terkait pengayaan uranium untuk kebutuhan sipil dan pemrosesan ulang bahan bakar bekas di Korea Selatan.Pasal 91 Undang-Undang Energi Atom AS pada prinsipnya melarang transfer teknologi terkait tenaga nuklir dan gaya dorong nuklir serta material nuklir AS kepada negara asing.Australia yang menerima bantuan dari AS dan Inggris untuk membangun kapal selam nuklir juga telah menandatangani perjanjian serupa.Sementara itu, mengenai penghapusan klausul yang memberikan prioritas bagi perusahaan galangan kapal Korea Selatan dalam draf akhir Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) tahun depan, Wi menerangkan konsultasi terpisah antara Korea Selatan dan AS telah dijadwalkan untuk membahas hal tersebut.Terkait masih dipertahankannya klausul yang membatasi pembangunan kapal perang AS di luar negeri, Wi mengatakan bahwa hasil akhirnya akan bergantung pada bagaimana koordinasi antara kedua negara dilakukan di masa mendatang.