Politik

Kemenlu Korsel Berupaya Gelar KTT Korea Selatan-AS Tahun Depan

Write: 2025-12-19 16:12:10Update: 2025-12-19 16:16:57

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan berupaya memastikan KTT Korea Selatan-AS akan digelar tahun depan dan memeriksa status kesepakatan yang dicapai selama pertemuan terbaru antara pemimpin kedua negara.

Menteri Luar Negeri Cho Hyun menyampaikan pernyataan tersebut saat pemaparan kebijakan kepada Presiden Lee Jae Myung pada Jumat (19/12) di kantor pusat kementerian di Seoul.

Cho mengatakan kementerian akan berupaya mencapai kemajuan substansial dalam implementasi kesepakatan dengan AS, terutama terkait kapal selam bertenaga nuklir, energi nuklir, dan industri galangan kapal.

Selain itu, kementerian akan mengatur kunjungan kenegaraan Lee ke China pada awal tahun depan dan melanjutkan diplomasi ulang-alik dengan Jepang.

Dia mengatakan Seoul akan terus bekerja sama dengan tiga pihak dengan Washington dan Tokyo, serta dengan Tokyo dan Beijing, dan akan melakukan komunikasi dengan Moskow jika diperlukan.
