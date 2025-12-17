Seorang Warga Korsel Diselamatkan dan 26 Orang Ditangkap dalam Operasi Gabungan Kepolisian Korsel-Kamboja

Photo : YONHAP News

Kepolisian Korea Selatan yang bekerja sama dengan otoritas Kamboja berhasil menyelamatkan seorang warga negara Korea Selatan yang disekap di dalam kompleks penipuan di Kamboja.Petugas juga meringkus 26 warga negara Korea Selatan lainnya yang diduga kuat terafiliasi dengan jaringan kriminal di lokasi tersebut.Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan pada Minggu (21/12) menyatakan bahwa operasi penyelamatan ini dilancarkan pada Kamis (18/12) lalu di sebuah kompleks perbatasan Kamboja-Vietnam.Kepolisian Kamboja langsung mengamankan 26 warga Korea Selatan yang diduga terlibat dalam operasi penipuan di lokasi tersebut. Penyelidikan ini bermula setelah pihak kepolisian menerima laporan orang hilang di Korea Selatan pada 2 Desember, yang kemudian direspons dengan pengiriman empat petugas gugus tugas khusus ke Kamboja.Melalui kolaborasi intensif dengan polisi setempat, tim menyusun rencana operasi matang dan bersama sekitar 40 personel kepolisian Kamboja mengepung serta menutup rapat kompleks tersebut pada Kamis, hingga berhasil membebaskan korban.Misi ini tercatat sebagai operasi gabungan ketiga yang sukses dilaksanakan sejak peluncuran gugus tugas bersama antara kepolisian kedua negara tersebut dalam memberantas kejahatan lintas negara.