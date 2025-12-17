Ekspor Korsel Naik 6,8% dalam 20 Hari Pertama Desember 2025

Photo : YONHAP News

Ekspor Korea Selatan melonjak hampir tujuh persen pada 20 hari pertama Desember 2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong oleh performa ekspor semikonduktor yang sangat kuat.Berdasarkan data dari Layanan Bea Cukai Korea yang dirilis pada Senin (22/12), total ekspor mencapai 43 miliar dolar AS, naik 6,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini tercatat sebagai rekor tertinggi untuk periode 20 hari pertama, melampaui capaian tahun lalu sebesar 40,3 miliar dolar AS.Rata-rata ekspor harian juga mengalami peningkatan sebesar 3,6% menjadi 2,61 miliar dolar AS, dengan didukung penambahan setengah hari kerja menjadi 16,5 hari dibandingkan tahun sebelumnya.Sektor semikonduktor menjadi motor utama pertumbuhan dengan lonjakan pengiriman hingga 41,8%, sedangkan ekspor kendaraan penumpang justru merosot 12,7%.Sementara itu, nilai impor naik tipis 0,7% ke angka 39,2 miliar dolar AS, yang membawa Korea Selatan mengantongi surplus perdagangan sebesar 3,8 miliar dolar AS.