Ekspor Mobil Korsel Mencapai Titik Tertinggi, 66 Miliar Dolar AS

Nilai ekspor otomotif Korea Selatan mulai Januari sampai November tahun ini mencatat rekor tertinggi.Kementerian Perindustrian, Perdagangan dan Sumber Daya hari Minggu (21/12) menyebutkan bahwa nilai ekspor otomotif Korea Selatan bulan November mencapai 110 miliar dolar AS, meningkat 13,7% dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.Nilai ekspor otomotif bulan November tersebut tertinggi kedua dalam ekspor bulan November hingga saat ini.Ekspor kumulatif otomotif sampai November juga paling tinggi, mencatat 66 miliar 39 juta dolar AS dengan meningkat 2%. Hasil ini diprediksi akan menjadi ekspor otomotif Korea Selatan tertinggi sepanjang sejarah.Nilai akumulasi ekspor otomotif Korea Selatan ke AS sampai November agak merosot, mencatat 27,4 miliar 89 juta dolar AS berkurang 14,2% dibandingkan tahun lalu.Namun, ekspor ke Uni Eropa dan Asia masing-masing mengalami peningkatan 19,7% dan 38,3%.Penjualan otomotif secara domestik mencapai 146.241 unit, menurun 1,1% dibandingkan tahun lalu.Sementara untuk mobil listrik, penjualan domestik cukup baik dan akumulasi ekspor sampai November mencapai titik tertinggi dengan meningkat 52,2%.Diantara penjualan domestik, porsi penjualan mobil ramah lingkungan mencapai 48,4% atau 70.820 unit termasuk 51.094 unit mobil hibrida, 18.166 unit mobil listrik, dan lainnya.Sementara, jumlah produksi mobil dalam negeri pada bulan November meningkat 2,9%, dan akumulasi produksi mobil sampai November mencapai 3.739.675 unit sampai November.