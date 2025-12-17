Kepala Kantor Keamanan Nasional Kunjungi Jepang Bahas Hubungan Bilateral

Photo : YONHAP News

Kepala Kantor Keamanan Nasional Wi Sung-lac mengunjungi Jepang pada hari Senin (22/12) setelah menyelesaikan kunjungannya di Amerika Serikat dan Kanada.Kepala Kantor Keamanan Nasional Wi akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi untuk membahas langkah kerja sama antara Korea Selatan dan Jepang serta Korea Selatan, AS, dan Jepang.Keduanya juga diperkirakan mengatur jadwal pertemuan antara Presiden Lee Jae Myung dan Perdana Menteri Sanae Takaichi di prefektur Nara, Jepang pada awal pertengahan bulan depan.Sebelumnya, pada 16 Desember lalu, Wi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Energi AS Chris Wright di Washington D.C. Ia juga bertemu dengan Sekjen PBB Antonio Guterres untuk membahas masalah Semenanjung Korea.Selanjutnya, Wi berkunjung ke Kanada yang bertujuan untuk mendukung penerimaan tender dalam konsorsium industri pertahanan Korea Selatan dalam Proyek Kapal Selam Pengintai Kanada yang akan memproduksi 12 unit kapal selam diesel.