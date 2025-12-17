Samsung dan SK Usulkan Ajukan Diri untuk Program Ekspor AI Buatan AS

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics dan SK Group dikonfirmasi telah memberikan usulan program ekspor AI buatan Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan AS.Pada tanggal 23 Juli lalu, Presiden Trump menginstruksikan untuk mendorong program "full-stack AI export packages" buatan AS untuk menurunkan ketergantungan teknologi AI yang dikembangkan oleh negara lain.Trump mengusulkan agar membuat program ekspor AI buatan AS dan menerima usulan dari konsorsium dari pihak-pihak yang mengambil bagian dalam program tersebut.Sehubungan dengan perintah Trump tersebut, Samsung dan SK mengusulkan kehadiran perusahaan asing di dalam konsorsium tersebut.Apabila Kementerian Perdagangan AS mengizinkan kehadiran perusahaan asing di dalam program ekspor AI AS, Samsung dan SK akan mengajukan diri dalam program tersebut melalui pembentukan konsorsium dengan perusahaan AS.Kehadiran dua perusahaan Korea Selatan di dalam program ekspor AI AS diperkirakan membuat kerja sama antara Korea Selatan dan AS di bidang teknologi canggih menjadi lebih kokoh.