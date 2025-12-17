Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

An Se-young Berhasil Meraih Kemenangan Ke-11 di BWF World Tour

Write: 2025-12-22 14:48:34Update: 2025-12-22 15:34:29

An Se-young Berhasil Meraih Kemenangan Ke-11 di BWF World Tour

Photo : YONHAP News

Pebulu tangkis Korea Selatan An Se-young berhasil mencatat rekor terbaru dengan menjuarai pertandingan terakhir tahun ini. 

Di dalam pertandingan final dari BWF World Tour Finals 2025 yang digelar di Hangzhou tanggal 21 Desember lalu, An mengalahkan pebulu tangkis China Wang Zhi Yi dengan skor 2-1. 

Dengan kemenangan tersebut, An berhasil meraih sebelas kemenangan di satu musim pertandingan tunggal bulu tangkis.

Dalam sejarah bulu tangkis, An Se-young merupakan atlet kedua yang meraih sebelas gelar dalam satu musim. Sebelumnya, pebulu tangkis Jepang Momota Kento, sudah memperoleh 11 kemenangan dalam satu musim di tahun 2019 lalu.

Sementara, tim ganda putri Lee So-hee dan Baek Ha-na dan tim ganda putra Seo Seung-jae dan Kim Won-ho juga meraih kemenangan.
