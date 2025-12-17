Kim Jong-un Kunjungi Upacara Peresmian Pabrik Daerah Bersama Istri dan Putrinya

Photo : YONHAP News

Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) hari Minggu (21/12) menyatakan bahwa pemimpin Kim Jong-un berpartisipasi di upacara peresmian pabrik di kota Shinpo, Provinsi Hamgyeong Selatan pada tanggal 19 Desember lalu.Dalam peresmian tersebut, Kim Jong-un didampingi istrinya, Ri Sol-ju, dan putrinya, Kim Ju-ae. Putri itu kembali tampil di media dalam empat hari setelah tampil di upacara peresmian pabrik di kabupaten Gangdong tanggal 15 Desember lalu.Di dalam foto empat hari lalu, Kim Ju-ae terlihat berjalan di depan Kim Jong-un, namun kali ini, dia berdiri di belakang Kim.Kim Jong-un merasa puas pada produk buatan pabrik sambil mengatakan bahwa kota Shinpo memiliki daya potensial dan daya gerak untuk pengembangan secara independen.Korea Utara melaksanakan kebijakan pengembangan daerah melalui pembangunan 20 unit pabrik modern tiap tahun untuk mempersempit kesenjangan antara kota dan daerah pertanian sejak tahun lalu.Upacara peresmian pabrik daerah terus digelar pada akhir tahun ini, sehingga diperkirakan Korea Utara akan menampilkan pembangunan pabrik tersebut sebagai hasil kebijakan pengembangan daerah di Kongres Partai Buruh Korea Utara Ke-9 pada awal tahun depan.