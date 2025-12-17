Relokasi Kantor Kepresidenan Ke Cheong Wa Dae Hampir Selesai

Photo : YONHAP News

Relokasi Kantor Kepresidenan dari Yongsan ke Cheong Wa Dae berjalan dengan lancar termasuk perubahan nama resmi Kantor Kepresidenan, perubahan kartu nama, dan lainnya.Seluruh pengarahan ringkas termasuk briefing jadwal terhadap wartawan dilaksanakan di Cheong Wa Dae mulai hari Senin (22/12).Presiden Lee Jae Myung akan melaksanakan tugasnya di Cheong Wa Dae mulai akhir bulan ini.Ruang kerja untuk Presiden akan disediakan di bangunan utama Cheong Wa Dae dan bangunan kantor Yeomingwan.Kantor Kepresidenan menjelaskan bahwa Presiden Lee sering menggunakan kantor di Yeomingwan karena kantor para sekretaris dan staf juga disediakan di Yeomingwan.Sementara, tempat kediamanan kepresidenan diperkirakan dipindahkan pada awal tahun depan.