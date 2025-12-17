Menlu Korsel: Korsel dan China Tengah Siapkan KTT pada Awal Tahun Depan

Photo : YONHAP News

Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun pada Senin (22/12) mengungkapkan bahwa Korea Selatan dan China tengah mengatur pertemuan tingkat tinggi pada awal tahun depan yang akan mencakup pembahasan mengenai pembentukan perdamaian di Asia Timur Laut.Dalam wawancara dengan Yonhap News TV, Cho mengatakan kedua pihak sedang berkonsultasi dengan China ketika ditanya apakah Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dan Presiden China, Xi Jinping akan menggelar KTT tahun depan.Ia mengatakan tanggal KTT yang direncanakan akan segera diumumkan.Cho menjelaskan pentingnya mencari kerja sama dengan China agar Korea Utara dapat kembali ke meja perundingan, seraya menambahkan bahwa kedua pemimpin juga akan membahas struktur baja milik China di Laut Kuning.Terkait kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Korea Selatan, Park Yoon-joo ke China pekan lalu untuk pembicaraan strategis, Cho mengatakan pemerintah Korea Selatan telah menyampaikan isu-isu terkait serta membahas proyek kerja sama dengan Korea Utara yang diusulkan oleh Kementerian Unifikasi.Cho juga mengatakan bahwa pembicaraan tengah dilakukan dengan Jepang untuk mengatur kunjungan Presiden Lee pada awal tahun baru.Mengenai kemungkinan terwujudnya dialog Korea Utara–Amerika Serikat (AS), Cho mengatakan ia meyakini akan ada peluang ketika Presiden AS, Donald Trump melakukan kunjungan berikutnya ke China.Cho menambahkan bahwa Seoul juga melakukan konsultasi erat dengan Washington terkait tindak lanjut KTT Lee dan Trump pada Oktober lalu, termasuk isu kapal selam bertenaga nuklir, perluasan anggaran pertahanan, dan pembuatan kapal.