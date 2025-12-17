Penasihat Keamanan Nasional Korsel Temui Pejabat Tinggi Jepang Jelang Rencana KTT Korsel-Jepang

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan, Wi Sung-lac dilaporkan bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi Jepang di Tokyo pada Senin (22/12), termasuk Sekretaris Kabinet Utama Jepang, Minoru Kihara, yang merupakan juru bicara utama pemerintah Jepang sekaligus pejabat dengan peringkat tertinggi kedua.Menurut Kyodo News, Wi dan Kihara sepakat untuk bekerja sama secara erat guna mengembangkan hubungan bilateral yang berorientasi ke masa depan dan stabil.Wi juga menggelar pertemuan terpisah dengan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, serta Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional Jepang, Keiichi Ichikawa.Melalui pembicaraan tingkat tinggi tersebut, Wi diyakini membahas kemungkinan agenda untuk pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang tengah dikoordinasikan oleh kedua pemerintah untuk digelar pada pertengahan Januari 2026 di Prefektur Nara.Wi bertolak ke Amerika Serikat (AS) pada Selasa (16/12) lalu dan bertemu Menteri Luar Negeri AS sekaligus Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Marco Rubio serta Menteri Energi AS, Chris Wright di Washington, D.C., sebelum melanjutkan perjalanan ke Kanada.Ia tiba di Jepang pada Minggu (21/12) setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan ke Amerika Utara.