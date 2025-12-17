Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Ekonomi

Gerebek Markas Logistik Coupang, Otoritas Pajak Korsel Usut Dugaan Penggelapan

Write: 2025-12-23 10:37:55Update: 2025-12-23 10:39:58

Gerebek Markas Logistik Coupang, Otoritas Pajak Korsel Usut Dugaan Penggelapan

Photo : YONHAP News

Layanan Pajak Nasional Korea Selatan (NTS) meluncurkan investigasi besar-besaran yang menargetkan Coupang Fulfillment Services, anak perusahaan Coupang yang mengelola jaringan logistik raksasa e-commerce tersebut. 

Kantor Regional NTS Seoul mengerahkan sekitar 150 orang penyidik ke kantor pusat anak perusahaan Coupang di Distrik Songpa, Seoul, pada Selasa (23/12) untuk menyita catatan akuntansi perusahaan. 

Otoritas pajak dilaporkan juga mengirim tim penyidik ke kantor pusat Coupang setelah menemukan bukti awal adanya dugaan penggelapan pajak dalam transaksi internal antara raksasa e-commerce tersebut dengan anak-anak perusahaannya. 

Selain itu, NTS berencana memeriksa secara mendalam transaksi antara induk perusahaan yang terdaftar di bursa saham Amerika Serikat, Coupang Inc., dengan unit bisnis di bawahnya sebagai bagian dari penyelidikan menyeluruh untuk mengusut tuntas potensi pelanggaran hukum fiskal.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >