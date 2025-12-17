Trump Umumkan Proyek Kapal Fregat Baru AL AS Dibangun oleh Hanhwa

Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyatakan bahwa kapal-kapal fregat baru milik Angkatan Laut AS akan dibangun melalui kerja sama dengan perusahaan raksasa asal Korea Selatan, Hanwha.Dalam konferensi pers di resor Mar-a-Lago miliknya di Florida pada Senin (22/12), Presiden Trump mengungkapkan bahwa Angkatan Laut AS telah mengumumkan rencana pengembangan kelas kapal fregat baru pada pekan lalu dan memastikan proyek tersebut akan dikembangkan dalam kemitraan dengan Hanwha.Pernyataan ini langsung memicu perhatian publik mengenai apakah inisiatif kerja sama pembuatan kapal antara pemerintah Seoul dan Washington, yang dikenal dengan proyek "Make American Shipbuilding Great Again", akan mendapatkan momentum besar pada tahun depan.Sambil memuji Hanwha sebagai "perusahaan yang sangat luar biasa," Presiden Trump menyebut bahwa pihak Hanwha telah setuju untuk menginvestasikan dana sebesar 5 miliar doilar AS di Galangan Kapal Angkatan Laut Philadelphia.Ia menambahkan bahwa galangan kapal tersebut dulunya merupakan fasilitas legendaris yang sempat ditutup dalam waktu lama, namun kini telah beroperasi kembali dan aktif bekerja sama dengan Angkatan Laut AS serta sektor swasta. Galangan kapal Philadelphia yang dimaksud oleh Presiden Trump diyakini merujuk pada Philly Shipyard, yang baru-baru ini telah diakuisisi oleh Hanwha.