Catat Rekor Baru, 18,7 Juta Turis Asing Kunjungi Korsel Sepanjang 2025

Photo : YONHAP News

Korea Selatan diprediksi akan menyambut jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) tertinggi sepanjang sejarah pada tahun ini.Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan pada Selasa (23/12) menyatakan bahwa jumlah kedatangan dari luar negeri diproyeksikan mencapai 18,7 juta orang.Angka fantastis ini melampaui rekor tertinggi sebelumnya sebesar 17,5 juta kunjungan pada tahun 2019 dengan selisih sekitar satu juta orang. Jika dirata-rata, statistik ini menunjukkan ada satu turis asing yang memasuki wilayah Korea Selatan setiap 1,68 detik.China tercatat sebagai penyumbang pasar terbesar. Otoritas kementerian mengaitkan lonjakan ini dengan keberhasilan promosi wisata yang menyasar perempuan China usia 20-an dan 30-an tahun sebagai demografi konsumen utama.Selain itu, kunjungan dari Taiwan juga melonjak 27% dibanding tahun sebelumnya, didorong oleh promosi tema kuliner (K-food) dan bisbol (K-baseball).Sementara itu, wisatawan asal Jepang diprediksi akan mencapai angka 3,61 juta orang, yang merupakan level tertinggi dalam 13 tahun terakhir.Tren ini didorong oleh masifnya minat perempuan muda Jepang terhadap dunia kecantikan Korea atau K-beauty. Kementerian menegaskan bahwa kenaikan menyeluruh ini mencerminkan keberhasilan strategi pemerintah Korea Selatan dalam memanfaatkan popularitas budaya Korea (K-culture) di kancah global untuk menarik minat pelancong dunia.