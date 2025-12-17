Korut Bangun Lima Hotel Modern di Kawasan Pariwisata Samjiyeon

Photo : YONHAP News

Korea Utara menyelesaikan pembangunan lima unit hotel bernuansa modern di kawasan pariwisata Samjiyeon sekitar Gunung Baekdu.Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang kembali ditemani putrinya Kim Ju-ae, berpartisipasi di upacara peresmian hotel. Kim menyatakan tekad kuat untuk mengembangkan kawasan Samjiyeon sebagai kota pariwisata utama dan inovatif Korea Utara.Menurut laporan Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) hari Selasa (23/12), Kim Jong-un merasa puas pada fasilitas hotel meliputi restoran, kolam renang, kamar hotel, dan lainnya. Selain itu, kualitas layanan dan pelayan hotel sudah profesional.Sejak bulan September tahun lalu, Kim Jong-un menunjukkan pengembangan kota Samjiyeon sebagai kota pariwisata.Selain kawasan tersebut, Korea Utara juga aktif mengembangkan sejumlah kawasan sekitar Gunung Baekdu termasuk Zona Wisata Pantai Wonsan-Kalma, Kawasan Pemandian Air Panas Yangdok, Masikryong Ski Resort.Kawasan wisata ini diharapkan membawa keuntungan bagi Korea Utara, terlepas dari sanksi dunia terhadap negaranya.