Siswa SD, SMP dan SMA di Seoul Akan Mendapatkan Pendidikan AI

Photo : YONHAP News

Dinas Pendidikan Seoul mengumumkan rencana memasukan pelajaran pendidikan kecerdasan buatan (AI) untuk SD, SMP dan SMA.Inspektur Dinas Pendidikan Seoul Jung Keun-sik menyatakan hal ini dilakukan supaya siswa tidak bergantung pada AI dan tidak mengganggu kemampuan berpikir independen dan kritis.Untuk itu, mulai tahun depan, tes literasi digital dan AI dilaksanakan kepada siswa SD kelas 5, SMP kelas 8 dan SMA kelas 10. Dinas pendidikan akan memberikan tes kepada 50 ribu orang sampai tahun 2027.Literasi digital merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi yang didapatkan dari berbagai sumber.Selain itu, pendidikan dasar AI yang terhubung dengan mata pelajaran di sekolah diberikan, serta pendidikan etika digital atau pendidikan untuk mencegah ketergantungan berlebihan terhadap digital dilaksanakan pada bulan Maret.Pelatihan khusus terhadap guru khusus pendidikan AI, pembentukan pusat pendidikan AI yang terhubung dengan perguruan tinggi, perubahan kurikulum pendidikan terkait AI, dan lainnya juga disajikan.Inspektur Jung mengatakan bahwa pihaknya berupaya agar AI bisa digunakan sebagai sarana untuk memperluaskan cara berpikir para siswa, bukan menyetop kemampuan berpikir melalui perubahan pendidikan.