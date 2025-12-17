Presiden Lee Pastikan Keamanan Masyarakat saat Acara Akhir Tahun

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung meminta langkah pengamanan masyarakat yang akan mengikuti acara akhir tahun.Dalam sidang kabinet yang digelar di kantor Kementerian Urusan Maritim dan Perikanan di Busan hari Selasa (23/12), Presiden mengatakan bahwa langkah keamanan masyarakat harus diambil secara saksama.Lee meminta kepada kementerian terkait agar memeriksa langkah keamanan beberapa kali, khususnya untuk acara yang selalu digelar tiap tahun atau acara yang diserbu oleh banyak orang.Presiden juga meminta video lagu nasional Korea diubah dengan menyesuaikan kondisi saat ini.Presiden juga menyinggung hasil survei persepsi masyarakat Korea Selatan yang memilih pertumbuhan demokrasi sebagai citra negara Korea Selatan di masa depan.Dia menekankan bahwa nilai demokrasi harus dicerminkan dalam pelaksanaan urusan kenegaraan. Kementerian masing-masing harus berupaya untuk mengembangkan budaya politik secara lebih baik lagi.