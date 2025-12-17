Roket Hanbit-Nano Innospace Gagal Diluncurkan

Photo : YONHAP News / InnoSpace YouTube screenshot

Upaya perusahaan antariksa Innospace untuk meluncurkan kendaraan komersial pertamanya gagal akibat cacat pada badan roket.Roket Hanbit-Nano lepas landas pada pukul 10:13 pagi waktu Korea pada Selasa (23/12) dari Pusat Antariksa Alcantara di Brasil.Perusahaan antariksa tersebut mengatakan cacat terdeteksi sekitar 30 detik setelah lepas landas dan roket mendarat di zona darat aman.Innospace mengatakan sedang berusaha menentukan penyebab kegagalan dan akan menyampaikan penyebabnya setelah menganalisis data.Sebelum Selasa, startup antariksa tersebut telah menunda peluncuran roket sebanyak tiga kali.Jika berhasil, Innospace akan menjadi perusahaan swasta pertama di Korea Selatan yang menempatkan satelit pelanggan ke orbit.