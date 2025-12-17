Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Internasional

Indonesia dan AS Sepakati Poin Utama Dalam Kebijakan Tarif Resiprokal

Write: 2025-12-23 16:17:54Update: 2025-12-23 16:30:52

Indonesia dan AS Sepakati Poin Utama Dalam Kebijakan Tarif Resiprokal

Photo : YONHAP News

Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati poin-poin utama terkait perjanjian tarif. Presiden kedua negara akan menandatangani kesepakatan bulan depan.

Menurut kantor berita Reuters hari Selasa (23/12), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto mengumumkan hasil pertemuan dengan Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer di Washington D.C.

Menteri Airlangga mengatakan bahwa kedua pihak menyepakati substansi yang diatur di dalam dokumen perundingan perdagangan resiprokal. 

AS ingin mengakses mineral utama Indonesia, dan akan membebaskan tarif terhadap minyak kelapa sawit, teh, dan kopi.

Dia menekankan bahwa Indonesia memberikan akses pasar untuk produk AS, dan juga mengambil hak akses ke pasar AS. 

Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump akan menandatangani perjanjian saat bertemu pada Januari mendatang.

Pada bulan April lalu, AS mengenakan tarif 32% kepada Indonesia, namun tarif itu diturunkan ke 19% melalui perundingan perdagangan bulan Juli lalu. 

Dua negara terus melakukan pembahasan yang cukup panjang, akhirnya kali ini menyepakati seluruh isu-isu utama yang menjadi substansi dalam dokumen perjanjian tarif.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >