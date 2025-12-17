Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Sentimen Konsumen Korsel Turun pada Desember 2025 di Tengah Pelemahan Won

Write: 2025-12-24 08:34:40Update: 2025-12-24 11:13:17

Photo : YONHAP News

Sentimen konsumen Korea Selatan menurun pada Desember 2025 seiring pelemahan mata uang yang berkepanjangan melemahkan kepercayaan belanja.
 
Bank Sentral Korea (BOK) mengatakan dalam Survei Kecenderungan Konsumen yang dirilis pada Rabu (24/12) bahwa indeks sentimen konsumen gabungan berada di angka 109,90 pada Desember, turun 2,5 poin dibandingkan bulan sebelumnya.
 
Angka di atas 100 menunjukkan bahwa kelompok optimistis lebih banyak dibandingkan kelompok pesimistis.
 
Indeks tersebut sempat naik ke level tertinggi dalam delapan tahun pada bulan lalu, namun kembali berbalik arah hanya dalam satu bulan.
 
Seorang pejabat BOL mengatakan para responden survei sangat khawatir terhadap kenaikan nilai tukar dan menyampaikan kekhawatiran mengenai prospek ekonomi yang terkait dengan pergerakan mata uang.
 
Subindeks yang mengukur prospek ekonomi konsumen untuk enam bulan ke depan turun enam poin menjadi 96, sementara indeks yang menilai kondisi ekonomi saat ini juga melemah tujuh poin dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 89.
