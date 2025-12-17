Cahaya Matahari Terbit Pertama di Tahun 2026 terjadi Pukul 07.26 di Dokdo

Photo : YONHAP News

Cahaya matahari terbit pertama 2026 pertama kali akan terlihat dari Kepulauan Dokdo, wilayah paling timur Korea Selatan.Menurut Institut Astronomi dan Ilmu Antariksa Korea pada Rabu (24/12), matahari pertama di tahun baru akan muncul di atas Dokdo pada pukul 07.26 waktu setempat, diikuti oleh Tanjung Ganjeolgot dan Pelabuhan Bangeojin di kota Ulsan bagian tenggara pada pukul 07.31.Matahari terbenam terakhir pada tahun 2025 akan terjadi di Pulau Gageodo, Provinsi Jeolla Selatan, pada pukul 17.40. Di daratan utama, matahari terbenam terakhir akan terlihat di Jindo pada pukul 17.35.Waktu terbitnya matahari sudah dihitung berdasarkan ketinggian permukaan laut, dimana daerah yang lebih tinggi akan melihat matahari terbit lebih awal. Lokasi yang berada sekitar 100 meter di atas permukaan laut mendapatkan sinar matahari lebih awal sekitar dua menit dari waktu yang tercantum.Matahari terbit didefinisikan sebagai saat tepi atas matahari pertama kali muncul di atas cakrawala, sementara matahari terbenam menandai saat tepi atas matahari menghilang di bawahnya.