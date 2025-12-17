Korsel Umumkan Insentif Pajak untuk Tingkatkan Investasi di Pasar Saham Domestik

Photo : YONHAP News

Korea Selatan mengumumkan insentif pajak baru untuk mendorong investor memindahkan dana dari saham luar negeri kembali ke pasar domestik.Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan mengatakan pada Rabu (24/12) bahwa pihaknya akan memperkenalkan “Rekening Investasi Reshoring” sebagai bagian dari paket dukungan pajak yang lebih luas untuk mendorong investasi dalam negeri dan membantu menstabilkan pasar valuta asing (FX).Dalam skema tersebut, investor yang menjual saham luar negeri yang dimiliki per Selasa (23/12) dan menginvestasikan kembali hingga batas tertentu ke saham Korea Selatan selama periode yang ditetapkan akan menerima pembebasan sementara dari pajak keuntungan modal sebesar 20 persen atas investasi saham luar negeri. Pemerintah akan menetapkan ketentuan rinci pada tahap selanjutnya.Manfaat pajak akan bervariasi tergantung waktu kembalinya investor ke pasar domestik, dengan pembebasan penuh bagi investasi kembali yang dilakukan pada kuartal pertama tahun depan dan manfaat yang lebih rendah pada kuartal-kuartal berikutnya.Para pejabat mengatakan kebijakan ini bertujuan menarik investor ritel Korea Selatan keluar dari pasar AS dan kembali ke saham domestik, sehingga meredakan tekanan kenaikan nilai tukar won terhadap dolar AS serta menghidupkan kembali perdagangan di pasar dalam negeri.Pemerintah juga berencana mendorong perusahaan sekuritas besar untuk segera meluncurkan produk penjualan berjangka bagi investor individu, dengan mengatakan langkah tersebut akan membantu mereka mengelola risiko nilai tukar dan meningkatkan pasokan dolar, sehingga berkontribusi pada stabilitas pasar FX.