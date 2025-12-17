“The Great Flood” dan “Culinary Class Wars Season 2” Tempati Posisi Teratas di Netflix Global Top 10

Photo : YONHAP News

Film Netflix “The Great Flood” dan program kompetisi memasak Korea Selatan “Culinary Class Wars Season 2” secara bersamaan menduduki posisi teratas di Netflix Global Top 10 dalam kategori film dan acara TV non-Inggris.“The Great Flood” mengajak penonton untuk mengikuti perjuangan sebuah keluarga kecil yang bertahan hidup dalam banjir besar, yang dikemas dalam genre fiksi ilmiah.Menurut situs resmi Netflix, Tudum, film “The Great Flood” mencatat 27,9 juta penonton dalam tiga hari sejak dirilis pada Jumat, 19 Desember.Film fiksi ilmiah dan bencana ini berhasil menduduki peringkat pertama di Netflix Global Top 10 di 54 negara, termasuk Korea Selatan, Spanyol, Brasil, Qatar, dan Thailand, serta masuk ke dalam 10 besar di 93 negara.Selain itu, program survival “Culinary Class Wars Season 2” menampilkan pertarungan kelas kuliner yang melibatkan 100 chef. Para chef berbakat namun relatif tidak dikenal, yang dijuluki Black Spoons, menantang chef selebriti terkemuka Korea, White Spoons, dalam format survival berisiko tinggi.Musim kedua program ini mencatat 5,5 juta penonton dalam minggu pertama penayangannya, dari 15 hingga 21 Desember. Acara variety ini juga menduduki peringkat teratas di chart Global Top 10 Netflix untuk kategori acara TV non-Inggris.Selain itu, program ini juga menduduki peringkat teratas di Singapura, Taiwan, dan Hong Kong.