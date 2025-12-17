Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Ekonomi

Jumlah Kelahiran di Korsel Naik 2,5% pada Oktober

Write: 2025-12-24 15:16:01Update: 2025-12-24 15:18:38

Jumlah Kelahiran di Korsel Naik 2,5% pada Oktober

Photo : YONHAP News

Jumlah bayi yang lahir pada Oktober mengalami kenaikan 2,5 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. 

Berdasarkan laporan “Tren Demografi Oktober 2025” yang dirilis Kementerian Data dan Statistik pada Rabu (24/12), jumlah kelahiran pada Oktober tercatat sebanyak 21.958 bayi, meningkat 2,5 persen dibandingkan tahun 2024. 

Secara bulanan, jumlah kelahiran terus menunjukkan tren kenaikan selama 16 bulan berturut-turut sejak Juli tahun lalu.

Sementara itu, total angka fertilitas yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sepanjang hidupnya tercatat sebesar 0,81, naik 0,02 dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah pernikahan pada Oktober pun meningkat 0,2 persen menjadi 19.586 kasus.

Di sisi lain, jumlah kematian pada Oktober tercatat 29.739 orang. Sehingga, populasi Korea Selatan menurun secara alami sebanyak 7.781 orang.
