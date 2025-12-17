Korsel-AS Pisahkan Pembahasan Perjanjian Kapal Selam Nuklir

Photo : YONHAP News

Penasihat Keamanan Nasional Korea Selatan Wi Sung-lac menyatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat mengenai perlunya perjanjian terpisah terkait kerja sama kapal selam bertenaga nuklir, dan telah memutuskan untuk mendorong pelaksanaannya.Saat konferensi pers pada Rabu (24/12), Wi menyampaikan tujuan kunjungannya ke Amerika Serikat adalah untuk melaksanakan tindak lanjut bidang keamanan dari pakta bersama.Ia bertemu dengan sejumlah pejabat senior pemerintah AS yang berperan penting dalam pelaksanaan pakta bersama, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Energi Chris Wright.Awal tahun depan, delegasi kerja AS akan berkunjung ke Korea Selatan untuk membahas secara intensif perkembangan di bidang keamanan yang tercantum dalam pakta bersama. Rencananya setiap isu seperti pengayaan dan pemrosesan ulang nuklir dan kapal selam bertenaga nuklir akan dibahas terpisah.