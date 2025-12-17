Presiden Lee: Relokasi Kementerian Kelautan ke Busan Jadi Lompatan Besar

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung memimpin rapat kabinet di kantor baru di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di Busan, pada Selasa (23/12).Presiden Lee mengungkapkan bahwa relokasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ke kota pelabuhan Busan merupakan peluang penting bagi pembangunan regional yang seimbang, serta menjadi lompatan besar bagi kota Busan.Saat memimpin rapat kabinet di Busan, Presiden Lee juga berjanji tidak pelit mengeluarkan dukungan, baik finansial maupun administratif, untuk membantu Busan menjadi pusat ekonomi, industri, dan distribusi terdepan di Asia Timur Laut.Presiden juga merencanakan perluasan fasilitas pelabuhan, penyediaan layanan premium, serta dukungan bagi pertumbuhan industri regional guna menjadikan Busan dan wilayah sekitarnya sebagai pemimpin di Jalur Laut Utara.Integrasi pemerintah daerah untuk pembangunan Busan dan wilayah sekitarnya juga akan dilakukan sebagai langkah kunci pembangunan yang seimbang dan pertumbuhan berkelanjutan di seluruh negeri.Dengan laporan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, rangkaian laporan kerja kementerian pertama pemerintahan Presiden Lee Jae Myung telah selesai.Presiden Lee mulai menerima laporan kerja sejak 11 Desember, diawali oleh Kementerian Strategi dan Keuangan. Pemaparan dan diskusi laporan kerja kali ini pertama kali disiarkan secara langsung.