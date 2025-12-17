Gelombang Dingin Akan Melanda Korsel pada Hari Natal

Photo : YONHAP News

Gelombang dingin diperkirakan akan melanda seluruh wilayah Korea Selatan pada Hari Natal.Menurut Badan Meteorologi Korea pada Rabu (24/12), suhu akan turun empat hingga tujuh derajat dan mencapai sekitar minus sembilan hingga tiga derajat Celsius pada Kamis (25/12), di Seoul suhu minus empat derajat.Suhu tertinggi pada siang hari akan berkisar antara minus tiga hingga delapan derajat, atau lima hingga tujuh derajat lebih rendah dari Rabu.Salju diperkirakan akan turun hingga Jumat di provinsi Chungcheong, provinsi Jeolla, dan Pulau Jeju.Daerah pegunungan Jeju diperkirakan akan menerima lebih dari 15 sentimeter salju, daerah pesisir barat provinsi Jeolla hingga tujuh sentimeter, dan daerah pesisir barat provinsi Chungcheong Selatan hingga lima sentimeter salju.Sementara di pulau-pulau Ulleung dan Dokdo, salju diperkirakan hingga mencapai 30 sentimeter.