Nama Resmi Kantor Kepresidenan Akan Diubah Jadi Cheong Wa Dae

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan pada Selasa (24/12) menyatakan bahwa bendera gambar phoenix yang berkibar di Kantor Kepresidenan Yongsan akan diturunkan tepat pada pukul 00.00 tanggal 29 Desember, dan pada saat yang sama bendera phoenix akan dikibarkan di Cheong Wa Dae.Gambar burung phoenix merupakan lambang presiden Korea Selatan. Seiring dengan hal tersebut, nama resmi Kantor Kepresidenan juga akan diubah kembali menjadi Cheong Wa Dae.Pengibaran kembali bendera burung phoenix di Cheong Wa Dae dapat ditafsirkan sebagai tanda bahwa proses pemindahan Kantor Kepresidenan dari Yongsan ke Cheong Wa Dae telah rampung.Meski relokasi kantor kerja Presiden Lee Jae Myung belum dilakukan, sejumlah sekretariat telah lebih dulu memindahkan kantor mereka, sehingga saat ini sebagian staf sudah bekerja dengan berkantor di Cheong Wa Dae, Distrik Jongno, Seoul.Pemindahan ini terjadi setelah mantan Presiden Yoon Suk Yeol memindahkan dan mulai menyebut Kantor Kepresidenan di Yongsang pada tiga tahun tujuh bulan yang lalu.