BOK Bahas Nilai Tukar dan Inflasi untuk Suku Bunga Acuan

Bank Sentral Korea (BOK), Kamis (25/12) mengumumkan arah kebijakan moneter dan kredit untuk tahun 2026, serta menyampaikan rencana suku bunga acuan dan kebijakan pinjaman untuk tahun depan.Dewan Kebijakan Moneter BOK setiap akhir tahun menetapkan dan mengumumkan arah kebijakan moneter untuk tahun berikutnya.BOK mengisyaratkan bahwa mereka akan mempertimbangkan pemangkasan suku bunga lebih lanjut tahun depan dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar dan inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, serta kondisi stabilitas keuangan.Pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat ke level pertumbuhan potensial, namun tetap akan dipengaruhi oleh lingkungan perdagangan global, kondisi industri semikonduktor, dan kecepatan pemulihan permintaan domestik.Inflasi diperkirakan berfluktuasi di sekitar target, tetapi tekanan kenaikan dapat lebih besar dari perkiraan akibat nilai tukar yang tinggi dan pemulihan konsumsi domestik.Terkait kenaikan nilai tukar baru-baru ini, BOK menegaskan akan memperkuat pemantauan pasar dan mengambil langkah stabilisasi secara aktif jika terjadi ketidakseimbangan berlebihan.Selain itu, bersama pemerintah, BOK akan berupaya memperbaiki ketidakseimbangan struktural pasokan dan permintaan valuta asing, termasuk membuka pasar valuta asing selama 24 jam dan menata ulang regulasi penggunaan won di luar negeri oleh warga negara asing.