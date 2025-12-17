Korut Uji Coba Rudal Jarak Jauh Terbaru dari Darat ke Udara

Photo : YONHAP News

Korea Utara telah melakukan uji coba peluncuran rudal darat ke udara jarak jauh tipe baru di Laut Timur pada Rabu (24/12). Uji coba peluncuran disaksikan oleh Kim Jong-un.Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Kamis (25/12) melaporkan uji coba dilakukan untuk mengevaluasi aspek taktis sistem rudal yang sedang dikembangkan.Menurut KCNA, rudal tersebut berhasil mengenai target simulasi pada ketinggian 200 km dan Kim Jongun memberikan ucapan selamat atas berhasilnya uji coba tersebut.KCNA menambahkan bahwa kegiatan itu merupakan bagian dari upaya normal untuk meningkatkan kemampuan teknis sistem pertahanan udara nasional.Sementara itu, Kepala Staf Gabungan (JCS) Korea Selatan mengonfirmasi peluncuran tersebut bahwa beberapa rudal darat ke udara yang diluncurkan dari daerah Seondeok, Hamgyong Selatan menuju Laut Timur sekitar pukul 17.00 hari Rabu (24/12).Spesifikasi rudal masih dianalisis oleh otoritas intelijen Korea Selatan dan Amerika Serikat.JCS sedang mempertahankan kemampuan untuk merespons provokasi Korea Utara secara telak di bawah kesiapsiagaan pertahanan gabungan Korea Selatan dan AS yang kokoh.