Putin Kirimkan Ucapan Selamat Tahun Baru kepada Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Presiden Rusia Vladimir Putin mengirimkan telegram ucapan selamat tahun baru kepada Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Pesannya juga berisi pentingnya melanjutkan kerja sama konstruktif dalam berbagai isu regional maupun internasional di masa mendatang.Menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) pada Kamis (25/12), dalam pesan yang dikirim pada tanggal 18 Desember, Presiden Putin mengajak Kim memperkuat aliansi mereka dari segala bidang.Putin menilai bahwa tahun lalu, hubungan Moskow dan Pyongyang memiliki makna khusus terutama saat pasukan Korea Utara ke Kursk, serta aktivitas satuan teknik Korea Utara di Rusia.Ia menegaskan bahwa hal tersebut menjadi bukti persahabatan dan kerja sama yang kokoh antara kedua negara.Selain itu, Putin menekankan bahwa perjanjian kemitraan strategis komprehensif yang ditandatangani kedua negara telah berkontribusi pada perluasan kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan budaya.Kerja sama mengedepankan kepentingan rakyat kedua negara dan mendukung pembentukan tatanan dunia multipolar yang adil.Pesan Putin itu ditafsirkan sebagai penegasan bahwa kerja sama antara Korea Utara dan Rusia akan terus berlanjut berlandaskan tujuan bersama berupa pembentukan tatanan dunia multipolar di tengah perubahan dinamika situasi internasional.