Domestik

Pemerintah Seoul Tetapkan Status 'Peringatan' Pembekuan Meteran Air

Write: 2025-12-25 14:17:36Update: 2025-12-25 15:56:13

Photo : YONHAP News

Pemerintah Metropolitan Seoul resmi mengeluarkan status ‘peringatan’ dalam sistem peringatan pembekuan meteran air, yang akan berlaku mulai Jumat (26/12) pukul 09.00.

Langkah ini diambil menyusul prakiraan cuaca ekstrem dengan suhu terendah mencapai minus 12 derajat Celsius.

Tahap ‘peringatan' merupakan tingkat ketiga dari sistem peringatan pembekuan meteran air yang terdiri dari empat tahap: Perhatian, Waspada, Peringatan, dan Serius.

Pemerintah Kota Seoul bersama delapan kantor layanan air dan Perusahaan Fasilitas Seoul akan mengoperasikan pos komando penanganan pembekuan selama 24 jam, serta membangun sistem tanggap darurat perbaikan pembekuan.

Hingga 23 Desember, jumlah kasus pembekuan meteran air di Seoul tercatat sebanyak 242 kasus. Berdasarkan lokasi, 199 kasus di apartemen, 24 kasus di  lokasi konstruksi, 15 kasus di perumahan, dan 4 kasus lainnya.

Pemerintah Kota Seoul mengimbau warga yang mencurigai adanya gejala kerusakan atau pembekuan pada meteran air untuk segera melapor ke instansi bersangkutan.
