Hanwha Siapkan Produksi Kapal Selam Nuklir Militer AS di Galangan Kapal Philly

Photo : YONHAP News

Hanwha resmi mengumumkan telah memulai persiapan praktis untuk membangun kapal selam tenaga nuklir untuk Angkatan Laut Amerika Serikat di Galangan Kapal Philly, Philadelphia, AS.Langkah ini diambil menyusul visi "Armada Emas" yang dicanangkan Presiden AS Donald Trump, yang menempatkan Hanwha sebagai mitra strategis utama dalam memperkuat industri perkapalan AS.Dalam sebuah pertemuan pers pada 22 Desember lalu, CEO Divisi Galangan Kapal Hanwha Defense USA, Tom Anderson menekaskan bahwa Galangan Kapal Hanwha Philly memiliki keunggulan kuat untuk mewujudkan produksi bersama kapal selam nuklir dengan mengombinasikan teknologi canggih Korea Selatan dan infrastruktur AS.Saat ini, di lokasi setempat tengah berlangsung secara aktif perluasan tenaga kerja, investasi fasilitas, serta proses alih teknologi dengan menerapkan praktik terbaik dari galangan kapal Korea Selatan.Rencana kerja sama ini mengusung strategi dua jalur, yakni membangun kapal selam untuk Angkatan Laut AS di Philadelphia dan membangun kapal selam nuklir versi Korea Selatan di fasilitas Hanwha di Geoje, Korea Selatan.Langkah ini diperkirakan menjadi realisasi awal dari kesepakatan antara pemimpin Korea Selatan dan Amerika Serikat, yang terkait persetujuan dan dukungan pembangunan kapal selam nuklir Korea Selatan pada Oktober lalu.Selain itu, pada Agustus lalu, Hanwha Group juga memutuskan investasi tambahan berskala besar senilai 5 miliar dolar AS sejalan dengan proyek kebangkitan industri galangan kapal AS bertajuk "MASGA".Kerja sama ini diproyeksikan tidak hanya mencakup kapal selam nuklir, tetapi juga diperluas hingga pembangunan fregat generasi baru Angkatan Laut AS, sehingga 'aliansi galangan kapal' antara Korea Selatan dan AS diperkirakan akan semakin kokoh.