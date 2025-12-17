Penurunan Suhu Membuat Gelombang Dingin Semakin Kuat di Korea Selatan

Photo : YONHAP News

Penurunan suhu di Korea Selatan diperkirakan terus berlanjut hingga Jumat (26/12), peringatan gelombang dingin diberlakukan di sebagian besar wilayah.Menurut Badan Meteorologi Korea (KMA), suhu terendah pada pagi hari Jumat turun antara delapan hingga 12 derajat Celsius dibandingkan hari sebelumnya. Sementara, suhu tertinggi siang hari diperkirakan berkisar antara minus tujuh hingga empat derajat Celsius di seluruh negeri, sekitar empat hingga enam derajat lebih rendah dibandingkan hari sebelumnya. Wilayah Seoul mencapai suhu tertinggi minus empat derajat.Banyak wilayah di daerah tengah diperkirakan tetap di bawah titik beku sepanjang hari.Cuaca diperkirakan cerah di seluruh negeri, meskipun hujan atau salju diperkirakan terjadi di sepanjang pantai barat Provinsi Jeolla pada pagi hari dan Pulau Jeju hingga sore hari.Salju diperkirakan mencapai lebih dari 15 sentimeter di daerah pegunungan Jeju, lebih dari 10 sentimeter di sepanjang pantai barat Provinsi Jeolla, dan antara 1 hingga 5 sentimeter di Gwangju, barat Provinsi Jeolla Selatan, dan pantai barat Provinsi Chungcheong Selatan.