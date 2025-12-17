Kim Jong-un Serukan Peningkatan Kemampuan Produksi Misil dan Artileri

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan perluasan kapasitas produksi misil dan amunisi artileri saat mengunjungi sebuah pabrik industri militer, sekaligus mengungkap rencana modernisasi serta pendirian pabrik militer baru.Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) mengabarkan Jumat (26/12) bahwa Pemimpin Kim melakukan inspeksi ke sebuah perusahaan industri militer utama dan menerima laporan mengenai capaian produksi misil dan amunisi sepanjang tahun ini, serta kondisi produksi pada kuartal keempat.Menurut media tersebut, Kim mengimbau perlunya menaikkan rencana produksi misil dan artileri tahun depan sesuai dengan kebutuhan operasional jangka panjang, serta mengajukan tugas-tugas teknis serta ekonomi guna mendukung tujuan tersebut.Pemimpin Kim juga menyerukan untuk terus meningkatkan tingkat modernisasi industri militer dengan memperbarui struktur produksi pabrik-pabrik yang ada agar menjadi lebih efisien dan praktis.Kunjungan ke pabrik industri militer kali ini tampaknya dinilai bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus menonjolkan capaian sektor pertahanan sejak Kongres Partai ke-8, menjelang Kongres Partai ke-9 tahun depan.