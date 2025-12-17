Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Cari

Korean
Cari

Bahasa Indonesia

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Satgas Kasus Coupang Dipimpin Wakil PM Sains dan TIK

Write: 2025-12-26 11:01:10Update: 2025-12-26 11:21:47

Satgas Kasus Coupang Dipimpin Wakil PM Sains dan TIK

Photo : YONHAP News

Pemerintah memutuskan untuk menaikkan jabatan kepala tim penanganan kebocoran data pribadi Coupang ke tingkat wakil perdana menteri.

Keputusan tersebut diambil pada Kamis (25/12) dalam rapat darurat yang dihadiri para pejabat senior dari kementerian serta lembaga terkait.

Dalam rapat itu, pemerintah sepakat untuk meningkatkan satuan tugas lintas kementerian yang saat ini dipimpin Wakil Menteri Sains dan TIK Kedua menjadi tim yang dipimpin oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Sains dan Teknologi. 

Para peserta rapat juga meninjau perkembangan penanganan, menyusun rencana ke depan, serta membahas langkah-langkah untuk mencegah dampak lanjutan terkait kebocoran data Coupang dan memperkuat perlindungan konsumen.

Pemerintah menegaskan bahwa kebocoran data yang melibatkan perusahaan platform besar seperti Coupang berdampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, seraya menyatakan akan menyiapkan reformasi kelembagaan yang komprehensif guna mencegah kerugian konsumen.
List

Pilihan Editor

Close

Situs kami menggunakan cookie dan teknologi lainnya untuk memberikan Anda layanan yang lebih baik. Dengan terus menggunakan situs ini, Anda menyetujui penggunaan teknologi ini dan kebijakan kami. Detail >