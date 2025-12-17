Presiden Lee Kirim Kartu Tahun Baru kepada Tokoh dan Warga Korsel di Luar Negeri

Photo : YONHAP News

Presiden Lee Jae Myung menyampaikan kartu ucapan Tahun Baru 2026 kepada tokoh-tokoh utama dari berbagai bidang yang telah berdedikasi bagi pembangunan negara dan stabilitas kehidupan masyarakat.Kantor Kepresidenan pada Jumat (26/12) memaparkan bahwa kartu ucapan selamat Tahun Baru ini mencerminkan tekad presiden, yang memasuki tahun kedua masa pemerintahannya, untuk merefleksikan perjalanan yang telah ditempuh Korea Selatan, serta menghadapi tantangan dan perubahan ke depan bersama rakyat.Dalam kartu ucapan tersebut, Presiden Lee menyampaikan bahwa di tengah berbagai tantangan dan kesulitan, Korea Selatan dapat dibangun seperti saat ini berkat saling percaya dan saling mengandalkan, seraya menegaskan bahwa setiap kesulitan yang akan datang pun dapat diatasi bersama.Ia juga menyatakan rasa bangganya dapat menempuh perjalanan yang bermakna ini bersama rakyat Korea Selatan yang agung.Kartu ucapan Tahun Baru oleh presiden, dikirimkan kepada sekitar 45 ribu penerima, termasuk tokoh-tokoh utama dari berbagai bidang, kelompok yang membutuhkan perhatian sosial, para pemimpin negara asing, serta warga Korea di luar negeri.Daftar penerima tahun ini juga mencakup para lansia berusia 100 tahun ke atas yang telah berkontribusi bagi pembangunan sosial, serta calon orang tua yang dijadwalkan menyambut kelahiran anak pada tahun depan.