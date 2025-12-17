Pergi ke Menu Pergi ke Halaman Utama

Budaya

“No Other Choice” Dirilis Terbatas di Lima Kota AS, Rilis Nasional Januari

Write: 2025-12-26 13:53:31Update: 2025-12-26 14:08:00

Photo : YONHAP News

Film “No Other Choice" karya sutradara Park Chan-wook dirilis secara terbatas di lima kota di Amerika Serikat pada Hari Natal, 25 Desember.

Distributor film No Other Choice di Amerika Serikat, Neon, mengumumkan melalui situs web dan media sosialnya pada Kamis (25/12) bahwa film karya Park Chan-wook tersebut kini tengah diputar di sejumlah bioskop pilihan, seraya menambahkan bahwa film itu akan dirilis secara nasional pada Januari mendatang.

Media Hollywood Deadline memperkenalkan No Other Choice sebagai salah satu film independen berbiaya rendah yang dirilis di Amerika Serikat pada musim Natal ini.

Media tersebut juga menyebut bahwa film ini meraih Penghargaan Pilihan Penonton Internasional di Festival Film Internasional Toronto, serta mengantarkan Park Chan-wook meraih penghargaan sutradara terbaik di Festival Film Sitges.
