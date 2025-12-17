Pembongkaran Fasilitas Reuni Keluarga Terpisah di Gunung Geumgang Hampir Rampung

Photo : YONHAP News

Korea Utara tampaknya hampir rampung membongkar fasilitas reuni keluarga terpisah yang dibangun pemerintah Korea Selatan di kawasan wisata Gunung Geumgang di wilayah Korea Utara.Menurut citra satelit Planet Labs yang diungkap media khusus Korea Utara, NK News, pada Rabu (24/12), menara timur Pusat Reuni Keluarga Antar-Korea dibongkar pada Oktober, disusul pembongkaran menara barat dalam dua bulan terakhir.Laporan tersebut menyebutkan bahwa hingga saat ini, satu-satunya bagian dari bangunan berlantai 12 itu yang masih berdiri adalah poros lift yang terletak di antara dua menara yang telah dibongkar.Pembangunan pusat reuni tersebut dimulai pada 31 Agustus 2005, sesuai kesepakatan yang dicapai dalam perundingan Palang Merah antar-Korea pada November 2003, dengan dana pembangunan sebesar 55 miliar won.Pembangunan fasilitas tersebut rampung pada Juli 2008, dan sejak saat itu pusat tersebut telah menjadi lokasi penyelenggaraan lima putaran reuni keluarga yang terpisah di kedua Korea.Pembongkaran berbagai fasilitas di kawasan wisata Gunung Geumgang dimulai setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada Oktober 2019 memerintahkan penghapusan fasilitas milik Korea Selatan di kawasan tersebut.NK News menyampaikan bahwa pembongkaran tersebut tampaknya bukan hanya upaya untuk mendaur ulang bahan bangunan berkualitas tinggi, tetapi juga langkah simbolis untuk menunjukkan bahwa Pyongyang menepati janjinya untuk sepenuhnya memutus hubungan dengan Korea Selatan.