Kim Jong-un Awasi Latihan Peluncuran Rudal Jejalah Strategis Jarak Jauh

Photo : YONHAP News

Korea Utara mengatakan telah melaksanakan latihan peluncuran rudal jelajah strategis jarak jauh di Laut Kuning pada Minggu (28/12).Kantor Pusat Berita Korea (KCNA) milik Korea Utara melaporkan pada Senin (29/12) bahwa Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un mengawasi latihan tersebut, di mana rudal jelajah strategis terbang mengikuti lintasan yang telah ditetapkan selama 10.199 detik dan 10.203 detik sebelum menghantam sasaran.KCNA menyebutkan latihan itu dilakukan untuk meninjau postur respons serangan balasan serta kemampuan tempur unit rudal jarak jauh.Kim dilaporkan menyatakan kepuasannya, dengan mengatakan bahwa hasil latihan peluncuran tersebut merupakan verifikasi praktis dan demonstrasi yang jelas atas keandalan mutlak serta kesiapan tempur kemampuan serangan balasan strategis Korea Utara.Kim menekankan bahwa pemeriksaan secara rutin terhadap keandalan dan respons cepat komponen penangkal nuklir Korea Utara merupakan langkah yang bertanggung jawab, mengingat negara tersebut menghadapi berbagai ancaman keamanan.Kim juga menegaskan bahwa Partai Buruh Korea dan pemerintah Korea Utara akan terus mencurahkan seluruh upaya untuk mengembangkan kekuatan tempur nuklir negara.