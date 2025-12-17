Aktivitas Publik Kim Jong-un Capai Level Tertinggi dalam Sembilan Tahun pada 2025

Photo : YONHAP News

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un mencatat tahun tersibuknya dalam hal aktivitas publik selama sembilan tahun terakhir pada tahun 2025.Menurut analisis yang dirilis pada Minggu (28/12) oleh Institut Nasional Unifikasi Korea, sebanyak 118 aktivitas publik Kim telah dilaporkan oleh media pemerintah Korea Utara hingga akhir November.Jika memasukkan penampilan tambahan yang dilaporkan antara 1 hingga 27 Desember yang belum dihitung oleh lembaga tersebut, totalnya meningkat menjadi 131.Angka tersebut sedikit melampaui capaian tahun lalu sebanyak 127 penampilan dan menjadi yang tertinggi sejak tahun 2016, ketika Kim dilaporkan melakukan 131 aktivitas publik.Para analis menafsirkan peningkatan tersebut mencerminkan dorongan Kim untuk memperluas keterlibatan diplomatik di luar negeri, termasuk tampil di panggung multilateral, sembari mempercepat pelaksanaan rencana lima tahunan di sektor politik, militer, dan kehidupan masyarakat di dalam negeri.