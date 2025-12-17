Presiden Lee Memulai Hari Pertamanya Bekerja di Cheong Wa Dae Hari Ini

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung dijadwalkan mulai bekerja di Cheong Wa Dae pada Senin (29/12).Momen ini menandai kembalinya kantor kepresidenan secara resmi ke kompleks bersejarah yang terletak di pusat kota Seoul tersebut.Kembalinya pusat pemerintahan ini terjadi setelah sekitar tiga tahun tujuh bulan sejak pemerintahan sebelumnya di bawah mantan Presiden Yoon Suk Yeol, merelokasi kantor kepresidenan ke wilayah Yongsan pada Mei 2022 lalu.Presiden Lee dijadwalkan mengawali hari kerja pertamanya di Cheong Wa Dae dengan mengunjungi Pusat Manajemen Krisis Nasional. Prosesi simbolis pun telah dilakukan pada tengah malam Minggu (28/12), di mana bendera kepresidenan dengan lambang burung feniks diturunkan di kantor Yongsan dan secara serentak dikibarkan di gedung Cheong Wa Dae.Seiring dengan perpindahan ini, nama resmi kantor tersebut kini telah dikembalikan menjadi Cheong Wa Dae dari yang sebelumnya hanya disebut sebagai Kantor Kepresidenan.Meski demikian, karena proses renovasi kediaman presiden di dalam kompleks Cheong Wa Dae belum sepenuhnya rampung, Presiden Lee dilaporkan akan tetap menempuh perjalanan pulang-pergi dari kediamannya di Hannam-dong untuk sementara waktu.