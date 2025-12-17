Pendiri Coupang Sampaikan Permintaan Maaf atas Kasus Kebocoran Data

Photo : KBS News

Pendiri sekaligus ketua Coupang Inc., Kim Bom-suk yang juga dikenal sebagai Bom Kim, menyampaikan permintaan maaf publik atas kebocoran data yang mengekspos informasi 33,7 juta pengguna, hampir satu bulan setelah perusahaan mengonfirmasi insiden tersebut.Dalam pernyataan yang diunggah di situs web perusahaan pada Minggu (28/12), Kim menyampaikan permintaan maaf atas nama Coupang dan mengakui bahwa komunikasi yang tertunda dan terbatas telah menimbulkan kecemasan serta kekecewaan tambahan di kalangan pelanggan dan publik.Kim mengatakan keputusan untuk menunggu hingga seluruh fakta terkonfirmasi sebelum menyampaikan penjelasan kepada publik merupakan sebuah kekeliruan, serta menyatakan penyesalannya karena tidak berkomunikasi secara transparan sejak awal.Ia mengatakan Coupang berfokus pada pencegahan kerugian lanjutan dan mengklaim melalui kerja sama dengan pemerintah, seluruh data pelanggan yang bocor telah berhasil dipulihkan dan tidak disebarluaskan ke pihak luar.Kim menambahkan bahwa Coupang telah sepenuhnya bekerja sama dengan pemerintah Korea Selatan dengan segera mengidentifikasi pelaku, mengamankan kembali data serta perangkat penyimpanan yang terlibat, dan menyerahkan seluruh materi terkait.Ia juga mengatakan perusahaan akan menyiapkan langkah kompensasi bagi pengguna terdampak serta merombak sistem keamanan sibernya untuk mencegah insiden serupa terulang.